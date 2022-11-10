В Сочи усилили меры безопасности перед зимним курортным сезоном

Администрация города большое внимание уделила объектам транспортного комплекса. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел встречу с руководителями правоохранительных и силовых структур. На совещании были рассмотрены меры по обеспечению безопасности в условиях действующего среднего режима реагирования и подготовки к зимнему курортному сезону.

- Сегодня все предприятия работают штатно, в городе действует слаженная команда. Благодарю каждого, от кого зависит безопасность наших жителей и гостей, которые всегда чувствуют себя в Сочи под надежной защитой, - написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Администрация города большое внимание уделила объектам транспортного комплекса. На вокзалах установили не менее 5000 тысяч новых видеокамер. Организовали более 20 дополнительных постов охраны.

Ранее сообщалось, что число пунктов досмотра в аэропорту Сочи увеличили до 40.