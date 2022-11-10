На Кубани построят 19 поликлиник

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае приступили к реализации масштабного проекта по строительству объектов здравоохранения. Об этом на планерном совещании сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что по национальному проекту «Здравоохранение» в регионе до конца 2023 года должны появиться восемь новых поликлиник. Всего же в регионе планируется возвести 19 объектов здравоохранения. Вениамин Кондратьев отметил, что для реализации поставленных целей необходимо использовать нестандартные решения.

Заместитель главы региона Евгений Наумов добавил, что программа разбита на три этапа. Первый этап включает строительство восьми поликлиник в Мостовском, Новопокровском, Калининском, Староминском, Павловском, Кавказском, Кущевском, и Красноармейском районах.

В рамках второго этапа планируется возвести шесть объектов здравоохранения, которые будут располагаться в Курганинске, станицах Тамань, Новотиторовская, Выселки, Щербиновская и Крыловская.

По предварительным данным, их строительство намечено на 2024-2025 годы. Соответствующая проектно-сметная документация находится на экспертизе в профильных органах.

Третий этап предполагает строительство пяти поликлиник – по одной в Приморско-Ахтарске, Новороссийске и Темрюке и две – в Краснодаре. Они также будут возводиться в 2024-2025 годах. Соответствующая документация находится на стадии разработки.