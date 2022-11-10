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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:59

Жители Адыгеи за сутки обратились в полицию 215 раз

На дорогах республики зарегистрировано 295 нарушений правил
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее за сутки выявлено 25 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок

В Адыгее за сутки выявлено 25 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 215 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано 9 преступлений. 7 из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи 3 раза изымались наркотические средства. Задержаны трое подозреваемых, находившихся в розыске, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Выявлено 25 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике за этот период зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек пострадал.

Кроме того, задержаны четыре пьяных водителя. А также в отношении 17 пешеходов составили административные протоколы. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте.