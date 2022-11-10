Мужчина отключил телефон и уехал в Москву Фото из архива КП

В Москве задержали предпринимателя, укравшего более 10 млн рублей у жителей Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

46-летний житель столицы временно жил в Анапе. Мужчина придумал план подзаработать на доверчивых жителях. Так, предприниматель начал предлагать изготовление деревянных бытовок и ящиков для сельхозпродукции.

К мошеннику обратились 27 человек, договорившись о покупке изделий. Но после этого продавец исчез, отключил телефон и уехал в Москву. Всего мужчина получил от клиентов более 10 миллионов рублей. Перебравшись в столицу, он пытался скрыться от правоохранителей.

- Анапские оперативники установили местонахождение подозреваемого, и, выехав в Москву, задержали мужчину на одной из улиц столицы. Установлено, что полученными от заказчиков денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

На мужчину уже завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- На период предварительного следствия мужчина заключен под стражу, - добавили в пресс-службе МВД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре осудят незаконных предпринимателей, обманувших клиентов на 152 млн рублей. От мошенников пострадали 43 человека.