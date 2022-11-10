Светофоры в городе установлены на перекрестках с интенсивным движением транспорта с целью повышения уровня безопасности. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Новый светофор появился в Майкопе на пересечении улиц Привокзальной и Адыгейской. Обновление светофора выполнено за счет средств Дорожного фонда Адыгеи.

- В республиканской столице модернизировали светофорный объект. Он оборудован современными светодиодными и дополнительными бело-лунными секциями, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», помимо нового объекта, в городе обновлена дорожная разметка. Всего в этом году в Майкопе запустили 5 таких светофоров.