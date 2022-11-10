В районе перекрестка улиц Коммунаров и Офицерской отремонтируют трамвайные пути Фото из архива КП

В Краснодаре 10 ноября временно изменится маршрут двух трамваев. По другому пути проедут составы №5 и №8. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей в районе перекрестка улиц Коммунаров и Офицерской.

Так, после 22:30 трамваи поедут по улице Садовой, а не по улице Коммунаров. Последний состав № 5 от конечной остановки «Ул. им. Петра Метальникова» отправится в 22:10.

Последний трамвай № 8 от конечной остановки «Ул. им. Петра Метальникова» поедет в 22:24, а от остановки «Хладокомбинат» - в 21:57.

- Дополнительную информацию о работе трамваев можно уточнить по телефонам горячей линии МУП КТТУ - 8 (861) 262-51-15 и 8 (861) 262-33-14, - напомнили в пресс-службе мэрии.