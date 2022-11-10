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НовостиОбщество10 ноября 2022 9:41

Жителей Сочи за врезки в водопроводы оштрафовали на 5 млн рублей

Больше всего «любителей вседозволенности» выявлено в центре
Ангелина НАЗАРЧУК
Нарушителю может быть выставлен счет за ранее потребленный ресурс по пропускной способности сети за период до трех лет.

Нарушителю может быть выставлен счет за ранее потребленный ресурс по пропускной способности сети за период до трех лет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Сочи оштрафуют на 5 миллионов рублей за самовольную врезку в водопровод. Сотрудники водоканала выявили нарушение у 15 сочинцев.

- Особое внимание неизменно уделялось магазинам, автомойкам и другим частным предприятиям, а также жилым домам, которые не являются абонентами водоканала,- сообщили в пресс-службе водоканала Сочи.

Больше всего правонарушений были зафиксированы в центральном районе. Здесь обнаружили шесть врезок. На втором месте - поселок Дагомыс (5), а на третьем - Адлер и Хоста (по 2). Чаще всего незаконные врезки были в частных домах. А на одной из улиц Адлера сетевой магазин бесплатно обслуживался водоснабжением.

- Нарушителю может быть выставлен счет за ранее потребленный ресурс по пропускной способности сети за период до трех лет. Сумма может варьироваться от 19 тысяч до 10 млн рублей и выше. В случае неоплаты долг взыскивается в судебном порядке, - заявили в пресс-службе сочинского водоканала.