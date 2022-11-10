Жителей Сочи за врезки в водопроводы оштрафовали на 5 млн рублей

Нарушителю может быть выставлен счет за ранее потребленный ресурс по пропускной способности сети за период до трех лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Сочи оштрафуют на 5 миллионов рублей за самовольную врезку в водопровод. Сотрудники водоканала выявили нарушение у 15 сочинцев.

- Особое внимание неизменно уделялось магазинам, автомойкам и другим частным предприятиям, а также жилым домам, которые не являются абонентами водоканала,- сообщили в пресс-службе водоканала Сочи.

Больше всего правонарушений были зафиксированы в центральном районе. Здесь обнаружили шесть врезок. На втором месте - поселок Дагомыс (5), а на третьем - Адлер и Хоста (по 2). Чаще всего незаконные врезки были в частных домах. А на одной из улиц Адлера сетевой магазин бесплатно обслуживался водоснабжением.

- Нарушителю может быть выставлен счет за ранее потребленный ресурс по пропускной способности сети за период до трех лет. Сумма может варьироваться от 19 тысяч до 10 млн рублей и выше. В случае неоплаты долг взыскивается в судебном порядке, - заявили в пресс-службе сочинского водоканала.