В Сочи сносят незаконные ограничители для парковок

На курорте сносят подобные сооружения. Фото: администрация Сочи

В центре Сочи на постоянной основе проводятся рейды по выявлению незаконных ограничителей парковок. На курорте сносят подобные сооружения.

Нарушителей уведомляют о необходимости освободить территорию за счет собственных средств. При этом жителю Сочи придется заплатить за восстановление дорожного покрытия.

Нарушителей уведомляют о необходимости освободить незаконно занимаемую территорию за счет собственных средств и восстановить дорожное покрытие.

– Незаконная установка парковочных ограничителей нередко становится причиной травматизма граждан, а также затрудняет проезд к домам, в том числе для специализированной техники, - заявил глава Центрального района Сочи Инна Казанкова.

Подобные рейды будут проводиться до тех пор, пока не будут снесены все незаконные ограничители для парковок.