Прокуратура наказала детсад на Кубани за прием уголовника на работу

Руководство детсада наказали

Прокуратура наказала детсад в Мостовском районе Кубани за прием уголовника на работу. Надзорное ведомство выяснило, что в учебном заведении работал сотрудник, в отношении которого прекратили уголовное дело об угрозе убийством.

- Но прекратили дело по нереабилитирующим основаниям. А значит, необходимо было заключение комиссии по делам несовершеннолетних в отношении работника детсада о допуске его к педагогической деятельности, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Помимо этого, руководство детсада, по мнению ведомства, грубо нарушило трудовое законодательство, заставив сотрудников делать ремонт вместо того, чтобы воспитывать детей.

Прокуратура вынесла представление заведующей с требованием устранить нарушения закона.