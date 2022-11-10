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НовостиОбщество10 ноября 2022 9:57

В Краснодаре девять улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Без света частично остались жители Западного округа Фото из архива КП

Без света частично остались жители Западного округа Фото из архива КП

В Краснодаре девять улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Западном округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключена ПС «Центральная-7» и 16 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, временно обесточило дома по улицам Брянской, Морской, Рашпилевской, Хакурате, Колхозной. Без света остаются и жители улиц Красной, Дзержинского, Коммунаров, Шоссе нефтяников.

На месте поломки уже работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.