«Роза Хутор» совершенствует систему корпоративного управления

Горный курорт «Роза Хутор» продолжает совершенствовать систему корпоративного управления с целью повышения эффективности администрирования текущих процессов и обеспечения новых возможностей для дальнейшего развития.

Таким образом первый заместитель генерального директора Евгений Макаров будет курировать не только гостиничный, ресторанный и торговый бизнес курорта, но и блок маркетинга, продаж, а также направление активного туризма и MICE. Кроме того, введена новая должность заместителя генерального директора по маркетингу и продажам, на которую назначен Рушан Сабиров.

Как отметил первый заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Евгений Макаров: «Подобные изменения в нашей системе управления связаны со стремлением сформировать единое стратегическое видение и предложить гостям курорта комплексные решения, которые бы максимально учитывали их предпочтения. Мы продолжим работать над развитием инфраструктуры, клиентского сервиса, сферы развлечений и активного горного туризма. Наша главная задача сейчас – обеспечить гостей самым качественным и безопасным отдыхом».

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Рушан Сабиров в свою очередь сказал: «Курорт «Роза Хутор» давно является лидером туристической индустрии страны. И эта позиция, безусловно, требует особой ответственности. В текущей работе необходимо держать качество сервиса на неизменно превосходном уровне, но при этом, всегда быть на шаг впереди и находить новые возможности для дальнейшего развития. Фокус нашего внимания сконцентрирован на развитии диджитал-инструментов, персонализации маркетинговых коммуникаций и сервиса, а также новом подходе при работе с клиентским опытом.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Макаров Евгений Владимирович, выпускник Высшей школы экономики, хорошо известен в профессиональном сообществе как опытный менеджер, успешно реализовавший разного уровня коммерческие проекты в отельном бизнесе и горнолыжной индустрии. Он работает на «Роза Хутор» с 2009 года. В 2019 году назначен на должность Первого заместителя генерального директора по девелопменту горного курорта «Роза Хутор». Дополнительно окончил Московскую школу управления «Сколково», получив диплом Мастера делового администрирования руководящего уровня (EMBA). Имеет две правительственные награды за большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи: Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и памятную медаль Министерства спорта Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Сабиров Рушан Сафович, выпускник Московского госуниверситета печати им. И. Федорова, более 10 лет управляет проектами в сфере маркетинга и продаж, из которых более 7 лет занимается развитием и продвижением туристических объектов. Один из реализованных проектов - Мriya Resort & Spa в Ялте, который первым из российских отелей был признан лучшим отелем в мире по версии World Travel Awards сразу в нескольких номинациях. Руководил продажами и маркетингом премиального курорта Altay Village Teletskoe в Горном Алтае. До вступления в должность на «Роза Хутор» работал операционным директором сети курортов Федеральной налоговой службы, где в его компетенции находились вопросы операционного управления, внедрения единых стандартов качества и клиентского сервиса.