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НовостиОбщество10 ноября 2022 10:18

Амфитеатр в парке «Краснодар» уйдет на зимние каникулы после 13 ноября

В этот день состоится заключительный показ футбола
Светлана ОВДЕЙ
Амфитеатр парка «Краснодар» уйдет на зимние каникулы Фото: t.me/prostoevgeny

Амфитеатр парка «Краснодар» уйдет на зимние каникулы Фото: t.me/prostoevgeny

Амфитеатр в парке «Краснодар» уйдет на зимние каникулы после 13 ноября. В этот день здесь состоится заключительный традиционный показ футбола.

В воскресенье, 13 ноября, «быки» сыграют с ФК «Оренбург» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги. Прямая трансляция в амфитеатре парка начнется в 14:00. Посетить показ матча можно бесплатно.

- Затем амфитеатр уходит на зимние каникулы, - сообщили в telegram-канале парка «Краснодар».