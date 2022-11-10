Амфитеатр парка «Краснодар» уйдет на зимние каникулы Фото: t.me/prostoevgeny

Амфитеатр в парке «Краснодар» уйдет на зимние каникулы после 13 ноября. В этот день здесь состоится заключительный традиционный показ футбола.

В воскресенье, 13 ноября, «быки» сыграют с ФК «Оренбург» в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги. Прямая трансляция в амфитеатре парка начнется в 14:00. Посетить показ матча можно бесплатно.

- Затем амфитеатр уходит на зимние каникулы, - сообщили в telegram-канале парка «Краснодар».