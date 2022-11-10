На региональном стенде представят продукцию пяти производств Фото: admkrai.krasnodar.ru

Предприятия Кубани представят товары на продовольственной выставке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

31-я международная выставка «Петерфуд -2022» пройдет с 15 по 17 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Участниками станут производители и поставщики продуктов, оборудования для пищевых производств и услуг для ритейла.

Стенд Краснодарского края презентует товары пяти предприятий – производителей вина, подсолнечного масла, мучных кондитерских изделий, чаев и фермерских продуктов.

- Экспозиция позволяет новым производителям представить продукцию на всероссийском уровне, а для уже зарекомендовавших себя компаний - это возможность реализовать свой потенциал, продвинуть продовольственный бренд, - отметила исполнительный директор Фонда развития бизнеса региона Елена Пистунова.