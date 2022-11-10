Школу начнут строить в 2023 году Фото: krd.ru

В Краснодаре одобрили проект школы на 1550 мест по улице Григория Пономаренко. Документация прошла госэкспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Для учреждения выбрали участок площадью почти в три гектара. Мэрия Краснодара обращалась в суд, чтобы вернуть землю в собственность муниципалитета.

- Судебный процесс продолжался больше года. Все это время жители обращались к нам, чтобы именно в этом месте появилась новая школа, - рассказал и.о. директора городского департамента строительства Александр Мадовский.

Строительство школы начнут в 2023 году. А открыть учреждение планируют уже 1 сентября 2025 года.

В помещении подготовят 62 класса, кабинеты для персонала, столовую, спортивный и актовый залы. На территории школы оборудуют спортивный кластер и площадку для торжественных мероприятий.

Отмечается, что школа в том числе примет детей, живущих в Музыкальном микрорайоне.

Сейчас в Краснодаре строят 17 более чем на 21 тысячу мест. Еще для 26 учреждений специалисты готовят проекты. В 2023 году в краевом центре введут в эксплуатацию девять школ, 16 детсадов, детскую поликлинику в микрорайоне Гидростроителей и физкультурно-оздоровительный комплекс по улице им. Вавилова.