Жители Сочи собрали 4,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов спецоперации

Товары первой необходимости собрал весь город. Фото: администрация Сочи

Жители Сочи собрали 4,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов специальной операции. Товары первой необходимости собрали образовательные учреждения, приходы православных храмов, органы самоуправления, бизнесмены и неравнодушные горожане.

– Груз состоит из продуктов питания, питьевой воды, теплых вещей и предметов первой необходимости. Также нашим бойцам передана большая партия лекарственных препаратов. Много медикаментов приносили и горожане, – сообщил начальник управления по делам казачества и военным вопросам Сергей Кармазиненко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все товары гуманитарной помощи доставят на позиции земляков-сочинцев,которые участвуют в специальной операции.