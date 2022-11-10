Деревья будут расти на площади почти 14 гектаров. Фото: пресс-служба Управления лесами по Адыгее

В Адыгее высадили более 22 тысяч молодых дубов. Высадка саженцев состоялась в рамках акции «Сохраним лес» по нацпроекту «Экология». Новая дубрава будет расти на площади почти 14 гектаров.

- В рамках акции мы провели беседы, лекции, открытые уроки, благоустройство лесных зон отдыха. Основное мероприятие — воспроизводство лесов на местах санитарных рубок, - рассказал заместитель начальника Управления лесами Адыгеи Сергей Гавришев. - В Майкопском лесничестве на площади около 4 гектаров уже было высажено порядка 12 тысяч деревьев дуба черешчатого. Побеги были взяты от здоровых растений, и время для их посадки выбрано наиболее подходящее.

«Сохраним лес» - ежегодная всероссийская акция. Она берет свое начало в 2019 году. В этот раз она собрала около 300 участников. Это волонтеры леса, представители профильных министерств и ведомств, неравнодушные жители Адыгеи.