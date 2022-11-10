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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:45

Жителю Кубани дали четыре года колонии за истязание 5-летней падчерицы

Мужчина бил девочку руками и ремнем
Светлана ОВДЕЙ
Мужчину взяли под стражу в зале суда

Мужчину взяли под стражу в зале суда

Жителю Кубани дали четыре года колонии за истязание 5-летней падчерицы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все происходило в семье из Кропоткина. Жертвой агрессии 25-летнего осужденного мужчины становилась дочь его сожительницы. За детские провинности девочке приходилось терпеть избиения руками и армейским ремнем. Мужчина поднимал руку на ребенка, когда ее мамы не было дома.

Кроме того, ребенок часто оставался дома один. А в июле мужчина вовсе схватил девочку за шею и приподнял за то, что она без разрешения вышла на балкон, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ребенка, сидевшего и плачущего на балконе, в тот день заметили соседи. Они и вызвали на место правоохранителей.

- Слушания по делу проходили в закрытом режиме, мужчина полностью признал свою вину. Рассмотрев материалы дела, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Осужденного мужчину взяли под стражу в зале суда. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.