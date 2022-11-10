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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:56

Мэр Сочи поздравил сотрудников УВД с профессиональным праздником

Поздравительные слова Алексей Копайгородский написал в своем Telegram канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Глава города выразил глубокую признательность и благодарность за каждодневный труд. Фото: администрация Сочи

Глава города выразил глубокую признательность и благодарность за каждодневный труд. Фото: администрация Сочи

В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил всех правоохранителей с профессиональным праздником. Глава города выразил глубокую признательность и благодарность за каждодневный труд.

- В условиях режима среднего уровня реагирования, на правоохранителей легла большая ответственность. Но мы, сочинцы, знаем, что им по плечу самые трудные задачи, а наш покой и безопасность будут всегда гарантированы, - написал в своем Telegram канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи пожелал сотрудникам УВД благополучия в семьях, крепкого здоровья, мужества и решимости в работе.