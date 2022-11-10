В Майкопе фестиваль по баскетболу пройдет 11 ноября

Спортивное мероприятие состоится на «умной» площадке на базе гимназии №22
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Майкопе 11 ноября пройдет фестиваль по баскетболу. Спортивное мероприятие состоится на «умной» площадке на базе гимназии №22.
- Соревнование с последующим награждением победителей пройдут в трех номинациях: ученики общеобразовательных организаций, воспитанники спортивных школ и любители баскетбола, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Участие могут принять ребята в возрасте от 7 до 15 лет. Организаторы рекомендуют иметь при себе сменную теплую одежду.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что баскетболисты Майкопа вышли в полуфинал первенства России. Адыгейские спортсмены заняли 2-е место.