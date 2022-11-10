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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:03

В Майкопе фестиваль по баскетболу пройдет 11 ноября

Стать участниками могут ребята в возрасте от 7 до 15 лет
Валерия ГОДОВНИКОВА
Спортивное мероприятие состоится на «умной» площадке на базе гимназии №22

Спортивное мероприятие состоится на «умной» площадке на базе гимназии №22

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майкопе 11 ноября пройдет фестиваль по баскетболу. Спортивное мероприятие состоится на «умной» площадке на базе гимназии №22.

- Соревнование с последующим награждением победителей пройдут в трех номинациях: ученики общеобразовательных организаций, воспитанники спортивных школ и любители баскетбола, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Участие могут принять ребята в возрасте от 7 до 15 лет. Организаторы рекомендуют иметь при себе сменную теплую одежду.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что баскетболисты Майкопа вышли в полуфинал первенства России. Адыгейские спортсмены заняли 2-е место.