Танцоры из Сочи стали призерами всероссийских и международных соревнований по брейкингу

Кубок России среди мужчин завоевал брейкер из Сочи Руслан Громов. Фото: администрация Сочи

В Москве прошел чемпионат «ROBC 2022». Сильнейшие команды по брейкингу боролись за Кубок России и за первые места во всероссийских и международных соревнованиях. Команда «OutStanding» из Сочи стала обладателями наград в индивидуальных и командных номинациях.

На международных соревнованиях танцоры из Сочи дважды были в числе призеров. В командном шоу и баттле «OutStanding» заняли третье место. А Кубок России среди мужчин завоевал брейкер из Сочи Руслан Громов.

- Участники клуба «OutStanding» являются многократными чемпионами края, чемпионами России, Европы и мира и часто представляют Россию и Сочи на международных соревнованиях и фестивалях, - отметили в пресс-службе администрации курорта.