Жители Краснодара вошли в тройку лидеров по вложениям в жилье в Дубае Фото из архива КП

Жители Краснодара вошли в тройку лидеров по вложениям в жилье в Дубае. Результаты исследования турагентства приводит Lenta.ru.

Так, в октябре-ноябре наиболее активно вкладывали средства в недвижимость в Дубае жители Москвы. На долю столицы приходится 67,4% сделок. Вторую позицию занял Санкт-Петербург – 5,6%. А третью строчку рейтинга разделили Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург – по 4,7%.

Отмечается, что российские инвесторы при выборе недвижимости обращают внимание на место объекта и застройщика. А большим спросом пользуются разрекламированные места.

Возросший интерес россиян к недвижимости в Дубае риелторы объясняют желанием заработать на арендной плате или продажах.

- На данный момент среднегодовая доходность недвижимости в Дубае при сдаче в аренду составляет около 10 процентов, - сообщают эксперты.