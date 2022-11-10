На Кубани наградили сотрудников органов внутренних дел в честь профессионального праздника Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани наградили сотрудников органов внутренних дел в честь профессионального праздника. Мероприятие прошло у мемориала памяти работников края, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вениамин Кондратьев вручил отличившимся полицейским медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II и III степени и благодарности главы администрации. Как отметил губернатор, в настоящее время край считается одним из самых безопасных регионов.

- Это лучшая оценка вашей работы. Сегодня перед страной стоят новые вызовы, и служба МВД востребована как никогда. Нужно быть особенно внимательными, действовать четко и слаженно. На ваших плечах не только погоны, но и большая ответственность за сохранение стабильности в обществе. Благодарю за верность своему делу, высокое чувство долга перед Отечеством, - поздравил глава региона полицейских.

Начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Андреев отметил помощь ветеранов МВД, оказываемую молодым работникам.

- Сегодня мы также отдаем дань памяти погибшим товарищам. Именно они заложили традиции, продолжить которые – наш священный долг. Мы живем в непростое время, но должны оставаться бескорыстными, честными и отзывчивыми, внимательными к жителям, - сказал на награждении Владимир Андреев.