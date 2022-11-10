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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:19

Почти 160 тысяч жителей Адыгеи прошли диспансеризацию

Ежегодно обследование проходят жители в возрасте от 40 лет и старше
Светлана ОВДЕЙ
Почти 160 тысяч жителей Адыгеи прошли диспансеризацию Фото из архива КП

Почти 160 тысяч жителей Адыгеи прошли диспансеризацию Фото из архива КП

Почти 160 тысяч жителей Адыгеи прошли диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ежегодно обследование в Адыгее проходят граждане в возрасте от 40 лет и старше. А раз в три года диспансеризация проводится для жителей от 18 до 39 лет.

За весь период 2022 года обследование в регионе прошли 159,7 тысячи жителей. Отмечается, что план выполнен на 70%.

- Диспансеризация абсолютно доступна для каждого жителя республики. Для жителей удаленных населенных пунктов регулярно организуются выезды мобильных медицинских бригад. Благодаря акции «Добро в село» профилактический медосмотр и диспансеризацию прошли более 700 человек, - сообщили в пресс-службе минздрава Адыгеи.