Почти 160 тысяч жителей Адыгеи прошли диспансеризацию Фото из архива КП

Почти 160 тысяч жителей Адыгеи прошли диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ежегодно обследование в Адыгее проходят граждане в возрасте от 40 лет и старше. А раз в три года диспансеризация проводится для жителей от 18 до 39 лет.

За весь период 2022 года обследование в регионе прошли 159,7 тысячи жителей. Отмечается, что план выполнен на 70%.

- Диспансеризация абсолютно доступна для каждого жителя республики. Для жителей удаленных населенных пунктов регулярно организуются выезды мобильных медицинских бригад. Благодаря акции «Добро в село» профилактический медосмотр и диспансеризацию прошли более 700 человек, - сообщили в пресс-службе минздрава Адыгеи.