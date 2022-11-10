Почти две тысячи аварийных помещений и домов внесли в ЕГРН на Кубани Фото из архива КП

Почти две тысячи аварийных помещений и домов внесли в ЕГРН на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

Специалисты вносят сведения для обеспечения защиты прав граждан, желающих приобрести недвижимость в крае. В частности, указывается, подлежит ли здание сносу, реконструкции и пригодно ли для проживания.

Всего в ЕГРН на Кубани внесены сведения о 1953 аварийных домах и помещениях.

- Информация о признании аварийным или непригодным для проживания жилья поможет гражданину принять решение покупать такое жилье или нет, а также уберечь лиц, получивших компенсацию при расселении из аварийного жилья, от повторного приобретения непригодной для проживания недвижимости, - отмечает замруководителя краевого Управления Росреестра Татьяна Пономаренко.

Уточняется, что выписку из ЕГРН об объекте можно запросить в бумажном виде в любом офисе МФЦ или в электронном виде на официальных сайтах Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ и Федеральной кадастровой палаты https://kadastr.ru/.

Также гражданам предлагают воспользоваться услугой выездного обслуживания и курьерской доставки документов Кадастровой палаты Росреестра. Заявки принимают по телефону 8 (861) 992-13-02 (доб. 2060 или 2061), а также номеру Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34. Обращения принимают и по электронной почте uslugi-pya@23.kadastr.ru или filial@23.kadastr.ru, либо при личном обращении в любой офис территориального отдела Филиала.

- Список офисов размещен на сайте Росреестра в разделе «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», - уточнили в пресс-службе ведомства.