Дом купца Лихацкого Фото: Виталий КАРНАУХ

В Краснодаре выберут нового подрядчика для реконструкции дома купца Лихацкого. Городской департамент строительства расторг контракт с прежней организацией. Причиной стали невыполненные обязательства подрядчиком, сообщает «Ъ-Кубань».

В феврале 2020 года депутаты городской думы краевого центра согласовали выделить 45,9 миллиона рублей на реконструкцию дома. На проект отводилось 5,9 миллиона рублей, а 40 миллионов планировалось зарезервировать.

Мэрия краевого центра заключила контракт с подрядчиком в сентябре 2020 года. На проект объекта тогда выделили 12,9 миллиона рублей. Но организация не подготовила документацию в установленный срок – до 27 сентября 2021 года.

Теперь для выбора новой организации в городе запустят аукцион.

Уточняется, что работы новый подрядчик начнет в течение 62 дней после заключения контракта. Проектирование профинансируют средствами городского бюджета, а сумму ремонта озвучат после прохождения документации госэкспертизы.

Напомним, дом купца Лихацкого построен по улице Красной в 1900-1910 годах. Здание признано памятником архитектуры, но сейчас не функционирует.