На Кубани наградили добровольцев спецоперации из Армавира Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Атаман наградил добровольцев спецоперации из Армавира. Замглавы региона Александр Власов встретился с руководством добровольческой группы города «Стоим Za Донбасс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Группа состоит более чем из 500 человек - казаков, предпринимателей, военнослужащих запаса, жителей, которые собирают и доставляют гуманитарную помощь.

Гуманитарные грузы из Армавира и других городов в зону спецоперации направили уже 46 раз. Участники добровольческой группы в рамках акции «Своих не бросаем» помогают в том числе военнослужащим и танкистам из ДНР.

- Уже ведем подготовку к новым гуманитарным миссиям. Планируем передать автомобиль для одной из воинских частей, выполняющих боевые задачи в специальной военной операции, - рассказал один из инициаторов создания добровольческой группы, казак Старостаничного хуторского казачьего общества Армавира Денис Куренин.

Замглавы региона на встрече вручил добровольцам благодарности.

- «Своих не бросаем» - уже народный лозунг не только у нас в крае, но и во всей стране. Все больше людей присоединяются к краевой акции во всех муниципалитетах. Множество неравнодушных жителей Кубани, предприятия также сами оказывают помощь защитникам нашей страны, - отметил Александр Власов.