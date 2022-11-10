В Тимашевске строят тротуары на трех улицах

Сейчас строители устанавливают бордюры и подготавливают основание для укладки асфальта. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Власти Тимашевска продолжают комплексное развитие отдаленных территорий города. Так, до конца 2022 года в микрорайонах Южном, Индустриальном и Приречном появятся тротуары на оживленных улицах Гагарина, Олимпийской, Приречной и Черняховского. Сейчас строители устанавливают бордюры и подготавливают основание для укладки асфальта.

– Эти тротуары – долгожданное событие для наших жителей. Стараемся развивать инфраструктуру таким образом, чтобы в центр города можно было с комфортом и без проблем добраться из любой точки. Общая протяженность новых тротуаров составит 4 километра. Для нашего города это большой объем параллельных работ. На улице Черняховского проживают около 170 детей-школьников, Приречная и Гагарина также являются социально востребованными, тротуары здесь необходимы, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Глава города также добавил, что на всех улицах, кроме Черняховского, движение по новым тротуарам обезопасят заборами. Кроме того, установят дорожные знаки и нанесут разметку пешеходных переходов.