В Краснодаре пройдет семинар для специалистов, работающих с инвалидами

В рамках мероприятия пройдет выставка протезно-ортопедических изделий и иных технических средств реабилитации

В Краснодаре 18 ноября пройдет семинар для специалистов по реабилитации инвалидов. Эксперты помогут в разработке и реализации индивидуальных программ для людей с ограниченными возможностями, в том числе в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями.

- Семинар проводится по инициативе Общероссийской общественной организации инвалидов «Опора» для специалистов Главного бюро медико-социальной экспертизы, Фонда соцстрахования и других соцучреждений. На семинаре расскажут о новых возможностях в помощи инвалидов, которые позволят полностью или частично компенсировать имеющиеся ограничения жизнедеятельности, по возможности вернуться к полноценной жизни, - сообщили организаторы семинара.

В практической части семинара запланирован мастер-класс. Пользователи протезно-ортопедических изделий продемонстрируют навыки владения ими в социально-бытовых ситуациях.

Мероприятие пройдет в Краснодаре, по адресу улица Новокузнечная, д. 84, Точка кипения Hi-Тech, 3 этаж. Вход свободный.