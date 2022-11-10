В Краснодаре пройдет фестиваль-выставка бездомных животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль-выставка бездомных животных пройдет в Краснодаре 19 и 20 ноября. Он состоится в арт-центре «Бронзовая лошадь» по адресу Калинина, 291.

- Задача фестиваля — найти дом животным из приютов. Также познакомить жителей города с проблемой и возможностью помощи бездомным животным простыми способами, - сообщили в пресс-службе фестиваля бездомных животных WOOF.

Уточняется, что забрать животных можно будет только после заключения договора об ответственном содержании. Всего на фестивале будут находиться 40 собак и 70 кошек.

Кроме того, на выставке будет открыт пункт сбора помощи для приютов. Туда можно принести медикаменты, корм миски.

19 ноября с 11:00 до 19:00 можно будет забрать собаку, а 20 ноября с 11:00 до 19:00 – кошку. Вход на мероприятие свободный.