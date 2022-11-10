Фото: пресс-служба «Помоги городу».

В Краснодаре школьники положили начало 10 паркам. Более 1 тысячи учеников приняли участие в мероприятиях по высадке деревьев. Ребята вырастили 150 деревьев из семян и высадили 400 саженцев.

- Все деревья были высажены на территориях школ согласно разработанным концепциям парков и дендропланам. В ходе реализации первого этапа проекта по сформированы 10 «Зеленых школьных команд» в школах: № 1, 15,62, 63, 91, 95,98, Лицей №4, Гимназия№ 88 и «Перспектива», - сообщили в пресс-службе «Помоги городу».

Уточняется, что первый этап шел девять месяцев. В это время были сформированы команды, объединенные общими ценностями. Их главная ценность – создание школьного парка своими руками и сохранение живой природы в городе.

Проект придумала и реализует команда Общественного центра по развитию городской среды «Помоги городу».