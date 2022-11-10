Игорь Азаров написал заявление о сдаче мандата. Фото: https://t.me/igor_azarov

Депутат-коммунист гордумы Краснодара написал заявление о сдаче мандата. Также он сообщил, что сейчас находится в Сербии.

- Сюда я приехал в начале октября. Это была давно запланированная командировка, - сообщил Игорь Азаров.

Депутат городской думы Краснодара от КПРФ уточнил, что после рабочей поездки он собирался вернуться в Россию, но несколько дней назад принял решение остаться.

Кроме того, Игорь Азаров рассказал, что не считает правильным оставаться депутатом, находясь за границей.