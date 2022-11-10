В доме по ул. Коммунистической усилят меры безопасности. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ейске из поврежденного дома выселят жителей пятого подъезда. Это делают для безопасности людей на время проведения демонтажа первых четырех подъездов. Планируется, что работы выполнят за месяц.

- Из жильцов никто не останется без внимания. Все службы максимально включены в работу с жителями пострадавшего дома. Мы продумываем самые удобные варианты решения вопросов людей. Например, сейчас занимаемся поиском отапливаемых помещений для хранения вещей и техники, - сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

Уточняется, что из соображений безопасности временно закроют детский сад № 34. Он находится рядом с пострадавшим домом. Сейчас в дошкольное учреждение ходит 363 ребенка. Их временно переведут в другие учреждения Ейска.

Кроме того, всем жителям, которым рекомендовали покинуть свои квартиры, оплатят стоимость аренды жилья.