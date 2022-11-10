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НовостиОбщество10 ноября 2022 18:05

На Кубани 58 некоммерческих организаций получили 67 миллионов рублей

Они победили в конкурсе «Гранты губернатора Кубани»
Мария ЧАЛАЯ
58 некоммерческих организаций края получили гранты. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

58 некоммерческих организаций края получили гранты. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани 58 некоммерческих организаций получили 67 миллионов рублей. Они победили в конкурсе «Гранты губернатора Кубани», итоги которого подвели в Краснодаре.

- Поздравляю победителей, но это только начало вашего пути. Впереди реализация проекта и сдача отчетности. Центр развития гражданского общества Кубани вместе с департаментом готов оказать вам необходимую информационную, консультационную и методическую поддержку, - сообщил начальник управления по реализации общественных проектов в департаменте внутренней политики краевой администрации Алексей Енин.

Уточняется, что на конкурс всего подали 143 заявки. Наиболее популярными направлениями оказались: деятельность в области образования, культуры, здравоохранения, науки, искусства, охраны здоровья. Этим темам посвящено 24 работы. О социальной поддержке граждан создали 16 проектов. Деятельности в сфере военно-патриотического воспитания граждан посвятили 9 тем.