Более 12 тысяч жителей Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР приехали на Кубань. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани приняли более 12 тысяч жителей новых регионов РФ. Людям из Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР помогают в размещении и трудоустройстве.

- Активно работают созданные управлением кадровой политики региона совместно с профильными ведомствами и муниципалитетами Единые информационные центры. В них ведется подготовка документов и оказывается помощь в трудоустройстве. Центры находятся в Туапсинском районе и Анапе, - сообщил замглавы региона Игорь Чагаев.

Уточняется, что каждый день у этих центрах работают около 100 специалистов краевых и городских ведомств. Также более 50 волонтеров.

Примерно 3 тысяч человек за время работы информационных центров обратились по вопросам трудоустройства.