Строительные предприятия Кубани перечислили в бюджет 11,5 млрд налогов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Строительные предприятия Кубани перечислили в бюджет 11,5 миллиарда налогов. Сумма отчислений по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила 120,3%.

- За девять месяцев объем строительно-монтажных работ составил 221,6 миллиарда рублей. Это и социальные стройки, и возведение жилых домов, и объекты жилищно-коммунального хозяйства, - сообщил руководитель департамента строительства региона Сергей Власов.

Уточняется, что больше всего перечисленных налогов в бюджет поступило от Краснодара. Это 5,4 миллиарда рублей, Сочи – 2 миллиарда рублей. Также Новороссийска – примерно 1 миллиард рублей и Темрюкского района – 0,5 миллиарда рублей.