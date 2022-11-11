На Кубани появятся новые школьные автобусы и машины скорой помощи Фото: Мария ЛЕНЦ

На Кубани до конца года появятся новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Их закупят у российских автопроизводителей.

- На данный момент в регионе автопарк скорой помощи насчитывает 721 автомобиль. 1406 школьных автобусов каждый день подвозят более 72 тысяч детей. В крае много сельских поселений, в том числе удаленных. Поэтому комфорт и безопасность перевозок, как учеников, так и врачей с пациентами – для нас приоритет, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что машины удалось получить благодаря поддержке президента и правительства России.

В 2022 году на Кубани уже приобрели 192 легковые машины. Их используют для перевозки лекарств, выездов на дом и исследований в лаборатории, пациентов в больницы. Также до конца года край получит 55 школьных автобусов.