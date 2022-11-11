Мурат Кумпилов посетил мемориал памяти погибшим в ВОВ. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее открыли мемориал памяти погибшим в ВОВ. Мероприятие посетил глава республики Мурат Кумпилов. Он возложил цветы в честь павших воинов.

- Символично, что именно сегодня состоялось открытие мемориала памяти сотрудников органов внутренних дел, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей. Мы почтили память наших земляков, - рассказал Мурат Кумпилов.

Глава республики уточнил, что подвиги правоохранителей прошлого и настоящего являются ярким примером чести. Также самоотверженности и верности Родине. Их имена навсегда вписаны в историю Адыгеи.