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НовостиОбщество11 ноября 2022 0:11

В Адыгее открыли мемориал памяти погибшим в ВОВ

Глава республики возложил цветы к памятнику
Мария ЧАЛАЯ
Мурат Кумпилов посетил мемориал памяти погибшим в ВОВ. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Мурат Кумпилов посетил мемориал памяти погибшим в ВОВ. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее открыли мемориал памяти погибшим в ВОВ. Мероприятие посетил глава республики Мурат Кумпилов. Он возложил цветы в честь павших воинов.

- Символично, что именно сегодня состоялось открытие мемориала памяти сотрудников органов внутренних дел, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей. Мы почтили память наших земляков, - рассказал Мурат Кумпилов.

Глава республики уточнил, что подвиги правоохранителей прошлого и настоящего являются ярким примером чести. Также самоотверженности и верности Родине. Их имена навсегда вписаны в историю Адыгеи.