Мэрия Сочи следит за порядком территорий рядом с магазинами

Мониторинг осуществляется каждый день. Фото: администрация Сочи

Администрация Сочи контролируют выполнение правил благоустройства хозяйствующими субъектами. Мониторинг осуществляется каждый день. Предприниматели обязаны следить за порядком своих объектов и прилегающей территории в радиусе 10 метров.

— Каждый хозяйствующий субъект обязан содержать прилегающую территорию в должном порядке. Это ежедневная санитарная уборка входных групп, уборка сухой листвы и мусора. Также у входа должны быть установлены урны, - заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Если предприниматель нарушает правила, то составляется административный материал. С начала 2022 года было составлено более 800 протоколов.

К слову, на курорте разработали единый дизайн-код. Это позволит сократить количество незаконно установленных рекламных щитов.