Что произошло за ночь 11 ноября в Краснодарском крае

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Таможенники забрали круизную яхту за 2,5 млн евро у горе-мажора из Геленджика. Мужчина взял ее в аренду в Греции.

На Кубани арестовали экс-депутата Заксобрания, попавшуюся на подкупе в 41 млн рублей за достройку дома для дольщиков. Евгении Шумейко предъявлено обвинение.

В Ейске из поврежденного дома выселят жителей пятого подъезда. Это сделали для безопасности людей.

Жители Краснодара вошли в тройку лидеров по вложениям в жилье в Дубае. Краевой центр разделил место рейтинга с Екатеринбургом и Новосибирском.