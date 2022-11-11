Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 5:07

Что произошло за ночь 11 ноября в Краснодарском крае

Таможенники забрали круизную яхту за 2,5 млн евро у горе-мажора из Геленджика
Алексей ГУК
Фото: t.me/customs_rf

Фото: t.me/customs_rf

Таможенники забрали круизную яхту за 2,5 млн евро у горе-мажора из Геленджика. Мужчина взял ее в аренду в Греции.

На Кубани арестовали экс-депутата Заксобрания, попавшуюся на подкупе в 41 млн рублей за достройку дома для дольщиков. Евгении Шумейко предъявлено обвинение.

В Ейске из поврежденного дома выселят жителей пятого подъезда. Это сделали для безопасности людей.

Жители Краснодара вошли в тройку лидеров по вложениям в жилье в Дубае. Краевой центр разделил место рейтинга с Екатеринбургом и Новосибирском.