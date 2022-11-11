31% жителей Краснодара считают себя трудоголиками

Результаты опроса работающих жителей Краснодара

Эксперты сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, что 31% жителей Краснодара называют себя трудоголиками.

Среди причин – 50% постоянно думают о работе в нерабочее время, 44% - стабильно работают более восьми часов в день, 24% - работают в выходные дни, 14% - общаются по работе в свободное время, 13% признались, что ведут несколько проектов одновременно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители Краснодара хотели бы для счастья получать по 180 тысяч в месяц. Также сообщалось про топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий ноября.