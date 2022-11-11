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НовостиОбщество11 ноября 2022 5:12

31% жителей Краснодара считают себя трудоголиками

Такие выводы сделали эксперты после опроса местных жителей
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Результаты опроса работающих жителей Краснодара

Результаты опроса работающих жителей Краснодара

Эксперты сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, что 31% жителей Краснодара называют себя трудоголиками.

Среди причин – 50% постоянно думают о работе в нерабочее время, 44% - стабильно работают более восьми часов в день, 24% - работают в выходные дни, 14% - общаются по работе в свободное время, 13% признались, что ведут несколько проектов одновременно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители Краснодара хотели бы для счастья получать по 180 тысяч в месяц. Также сообщалось про топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий ноября.