Туман опустился на Краснодар утром 11 ноября

Дорога, ведущая в туман Фото: Галина КОПЫЛОВА

Белая пелена над Краснодаром повисла еще с вечера 10 ноября. А утром 11 ноября туман в городе будто стал еще гуще.

На Кубани сохранится переменная облачность и преимущественно сухая погода. Об этом сообщили синоптики.

- Местами наблюдаются плотные очаги тумана, которые могут частично сохраняться и в течение дня. На участке Анапа-Геленджик ожидаются порывы ветра до 12-14 м/с. Температура воздуха в туманном Краснодаре до +12 градусов, по краю +14 градусов, в горах +11, на Черноморском побережье +18, - сообщили в краевом гидрометцентре.

К слову, по прогнозам, сильного понижения температуры до минусовых отметок до конца ноября не предвидится.