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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:25

Гуманитарную помощь бойцам спецоперации продолжают собирать в Адыгее

В пункты можно передать теплые вещи, сладости и лекарства
Ангелина НАЗАРЧУК
Сбор помощи организован в Майкопе по улице Димитрова, 13. Фото: администрация города

Сбор помощи организован в Майкопе по улице Димитрова, 13. Фото: администрация города

В Адыгее продолжают сбор гуманитарной помощи бойцам спецоперации и семьям мобилизованных. В пункты все желающие могут приносить теплые вещи, сладости, гигиенические принадлежности и лекарства.

- Сбор помощи организован в Майкопе по улице Димитрова, 13, и в станице Ханской по улице Краснооктябрьской, 21, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Все товары волонтеры сортируют и отправляют к местам назначения. Гуманитарную помощь передают благотворительные фонды, бизнесмены, образовательные и общественные организации.