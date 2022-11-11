Гуманитарную помощь бойцам спецоперации продолжают собирать в Адыгее

Сбор помощи организован в Майкопе по улице Димитрова, 13. Фото: администрация города

В Адыгее продолжают сбор гуманитарной помощи бойцам спецоперации и семьям мобилизованных. В пункты все желающие могут приносить теплые вещи, сладости, гигиенические принадлежности и лекарства.

- Сбор помощи организован в Майкопе по улице Димитрова, 13, и в станице Ханской по улице Краснооктябрьской, 21, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Все товары волонтеры сортируют и отправляют к местам назначения. Гуманитарную помощь передают благотворительные фонды, бизнесмены, образовательные и общественные организации.