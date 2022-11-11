Алиев и Эрдоган подвели итоги переговоров в Сочи

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип обсудили итоги трехсторонней встречи в Сочи и ситуацию в регионе. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Главы Азербайджана и Турции провели переговоры в Самарканде. Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили итоги трехсторонней встречи в Сочи и ситуацию в регионе.

- Было подчеркнуто успешное развитие основанных на союзнических отношениях дружеских и братских связей между нашими странами во всех областях, обсуждены ситуация в регионе и вопросы безопасности, проведен обмен мнениями об итогах сочинской встречи, - сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Напомним, в Сочи 31 октября встретились Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никола Пашинян. Главы обсудили дальнейшее взаимоотношение между Баку и Ереваном. По итогам переговоров был подписан договор,в котором Россия играет посредническую роль.