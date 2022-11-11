Южно-Российскую математическую олимпиаду для девочек впервые открыли в центре «Сириус»

Первая Южно-Российская математическая олимпиада «Ассара» для девочек открылась 10 ноября в Образовательном центре «Сириус». В ней приняли участие 59 одаренных школьниц. Организатором мероприятия выступили Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета и «Сириус».

Южно-Российская математическая олимпиада проводится для повышения интереса к предмету у девочек. В этом году она собрала участниц 7-11 классов федеральной территории «Сириус» Краснодарского края и учениц из других регионов страны, также приехали представительницы Абхазии. Школьниц ждут два тура, а также насыщенная учебная и культурная программа - тренировки, творческие мастер-классы и лекции.

- Женщин в IT-индустрии сейчас гораздо меньше, чем мужчин. Девочкам сложнее проявить свои математические способности. Поэтому цель «Ассары» - показать, что олимпиады и углубленные занятия математикой могут быть для девочек реальным социальным лифтом, - сказал ТАСС председатель координационного совета олимпиады, ректор АГУ Дауд Мамий.