Новые лавочки установят по инициативе жителей города Фото: krd.ru

В двух парках Краснодара установят 50 новых лавочек до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 33 новые лавочки появятся в парке им. 30-летия Победы, еще 17 установят на территории Солнечного острова. Здесь же отремонтируют часть асфальта у реки Кубань.

Благоустроить парки планируют до конца года. Уточняется, что подрядчика выберут в ближайшее время.

Всего в этом году в краевом центре обновят 20 общественных территорий.