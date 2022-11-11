Алексей Копайгородский обсудил проекты с новым составом Молодежного совета Сочи

Во время беседы обсуждались уже реализованные проекты и дальнейшие перспективы. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с новым составом Молодежного совета. Во время беседы обсуждались уже реализованные проекты и дальнейшие перспективы.

- В ближайших планах – проект в поддержку участников СВО. В этом году проведут сочинский форум молодых предпринимателей, уже получивший высокую оценку нашего губернатора, спортивные и семейные мероприятия,- сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, новый состав избрали месяц назад. В Совете состоит 29 человек. В него входят представители студотрядов, спортсменов, предпринимателей, экологов и волонтеров.