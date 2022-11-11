Полиция возбудила уголовное дело за повторное нетрезвое вождение в Майкопе

Расследование продолжается

Сотрудники ГИБДД остановили в Майкопе КамАЗ. Грузовиком управлял 33-летний житель Гиагинского района, при этом от водителя пахло алкоголем.

- То, что водитель нетрезв, подтвердило медицинское освидетельствование. В дальнейшем выяснилось, что ранее мужчина привлекался к ответственности за подобное грубое нарушение и был лишен права управления транспортом, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгеи.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.