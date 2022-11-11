Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2022 7:30

Полиция возбудила уголовное дело за повторное нетрезвое вождение в Майкопе

Ведется расследование
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Сотрудники ГИБДД остановили в Майкопе КамАЗ. Грузовиком управлял 33-летний житель Гиагинского района, при этом от водителя пахло алкоголем.

- То, что водитель нетрезв, подтвердило медицинское освидетельствование. В дальнейшем выяснилось, что ранее мужчина привлекался к ответственности за подобное грубое нарушение и был лишен права управления транспортом, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгеи.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.