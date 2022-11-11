На горнолыжном курорте Сочи введут одностороннее движение с 1 декабря

Новая схема позволит упорядочить дорожное движение Фото: Иван МАКЕЕВ

На горнолыжном курорте Сочи будут действовать одностороннее движение. Изменения вступят в силу 1 декабря. Одностороннее движение будет действовать на улицах Волоколамская, Турчинская, Пчеловодов, Аишхо и переулка Сливового Красной Поляны.

- Новая схема позволит упорядочить дорожное движение, минимизирует заторовые ситуации и повысит безопасность на данном участке дороги, — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Новую схему движения рассмотрели на заседании городской межведомственной комиссии. В ближайшее время рабочие установят дорожные знаки и нанесут соответствующую разметку.