Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 7:53

На Кубани объявлена первая степень опасности из-за повышенного уровня загрязнения воздуха

Это связано с погодными условиями
Светлана ОВДЕЙ
На регион местами опустился туман

На регион местами опустился туман

Фото: Галина КОПЫЛОВА

На Кубани объявлена первая степень опасности из-за повышенного уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Уточняется, что повышение уровня связано с погодными условиями.

- Метеорологические условия препятствуют рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы, ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 11 ноября на регион местами опустился плотный туман. Синоптики предупреждают, что белая пелена может частично сохраняться и в течение дня.