На регион местами опустился туман
Фото: Галина КОПЫЛОВА
На Кубани объявлена первая степень опасности из-за повышенного уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.
Уточняется, что повышение уровня связано с погодными условиями.
- Метеорологические условия препятствуют рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы, ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром 11 ноября на регион местами опустился плотный туман. Синоптики предупреждают, что белая пелена может частично сохраняться и в течение дня.