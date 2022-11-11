На регион местами опустился туман Фото: Галина КОПЫЛОВА

На Кубани объявлена первая степень опасности из-за повышенного уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Уточняется, что повышение уровня связано с погодными условиями.

- Метеорологические условия препятствуют рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы, ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 11 ноября на регион местами опустился плотный туман. Синоптики предупреждают, что белая пелена может частично сохраняться и в течение дня.