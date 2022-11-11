В Адыгеи директор автошколы продавал свидетельства об обучении

Дело передано в суд

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора частного образовательного учреждения.

- По версии следствия, в течение года руководитель автошколы за незаконное вознаграждение выдавал свидетельства о прохождении обучения по специальностям водителей транспортных средств различных категорий, а также тракториста-машиниста без фактического прохождения обучения и оценки результатов освоения программ, - сообщили в СУ СК Адыгеи.

Таким путем мужчина заработал свыше 55 тысяч рублей. Следователи обвиняют его в коммерческом подкупе за незаконные действия, мелкий коммерческий подкуп и подделку официальных документов. Уголовное дело направлено в суд.